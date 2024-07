Controlli a mare nel golfo di Napoli 115 sanzionati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel corso del fine settimana, come da disposizione del Prefetto di, Michele di Bari, assunta nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si sono svolti serrati servizi di controllo aneldida parte della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana. All’esito delle attività risultano essere stati controllati 326 tra natanti e imbarcazioni, di cui 115per violazione del Codice della Navigazione e 616 persone, di cui 10 sottoposte anche ai test etilometrici. Proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane l’intensa attività messa in campo, con un ampio dispiegamento di tutte le Forze impegnate sulle vie del, al fine di contrastare ogni forma di illegalità e garantire la sicurezza di bagnanti, diportisti e sportivi.