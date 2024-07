Carceri Nordio | Aumentate le risorse si apre un nuovo modello di esecuzione della pena

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Per rinnovare il sistema dell’le in modo da coniugare la certezzacon l’efficacia dei percorsi di reinserimento sociale dei detenuti e garantire un impatto positivo sulla sicurezza e la coesione sociale, il piano strategico del Ministero prevede un disegno coordinato di interventi”. Così il ministroGiustizia Carloillustra novità e stanziamenti Il Guardasigilli illustra unmodellele. “Solo nel 2024 abbiamo stanziato 10,5 milioni di euro aggiuntivi – più che triplicato il budget previsto in bilancio di euro 4,4 milioni – per uno stanziamento totale di euro 14,9 mln. Dei quali 9,5 mln per gli psicologi ed 1 milione per i mediatori culturali. In modo da migliorare la qualità dei percorsi individualizzati di trattamento dei detenuti”.