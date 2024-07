Bollette della luce raddoppiate rispetto al 2019 Oggi costano 2 900 euro all’anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 luglio 2024 – Ledell’energia elettrica, tra ile il 2023 sono rincarate del 108 per cento e quelle del gas del 72,1 per cento. Le altre voci tariffarie prese in esame in questo report - come le forniture dell’acqua (+13,2 per cento), i servizi postali (+8,6 per cento), il trasporto urbano (+6,3 per cento), il trasporto ferroviario (+4,5 per cento), i taxi (+3,9 per cento), i rifiuti (+3,5 per cento) e i pedaggi autostradali (+3,3 per cento), - hanno subito anch’esse degli incrementi, ma molto inferiori all’aumento del costovita che in questi quattro anni è stato del 16,3 per cento. L’unica voce ad aver registrato una contrazione di costo sono stati i servizi telefonici che nel quadriennio analizzato è stata pari allo 0,8 per cento.