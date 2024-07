Visnadi spara | Inter vittoria scudetto a +19 non ti rende stra-favorita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Mancano ancora alcune settimane all’inizio della nuova stagione ma Gianniinizia già ad esporre il proprio pensiero sull’andamento di Serie A e Champions League per le squadre italiane, tra cui l’. EUROPA – Gianni, ospite di Radio Sportiva, esprime le proprie sensazioni sul prossimo cammino in Europa delle squadre italiane: «Cosa possono fare le italiane nella nuova Champions League? Lo capiremo meglio a fine mercato, quando tutti gli organici saranno definitivi. Abbiamo delle squadre che partono con grandi ambizioni. Una come l’che ha fatto la finale nel 2023, una come l’Atalanta che ha vinto l’Europa League nel 2024, una come il Milan che si sta confermando in Champions League e che vuole ritornare».