Vela oggi in tv domenica 28 luglio Olimpiadi Parigi 2024 | orari e canale

(Di domenica 28 luglio 2024) Il programma e come vedere in tv e streaming laalledi. Prima giornata di gare alla Marseille Marina, dove si cimenteranno nelle proprie regate i velisti qualificati alla rassegna a cinque cerchi. Si partirà con il Windsurf femminile alle 12:10 circa, il Windsurf maschile, alle 13:40, lo Skiff femminile alle 15:35 e quello maschile, previsto alle 15:45. Per il Windsurf, ogni turno avrà all’interno quattro corse, mentre per lo Skiff solo tre. Gli italiani in gara saranno Nicolò Renna nel Windsurf maschile, Marta Maggetti nel Windsurf femminile, Jana Germani e Giorgia Bertuzzi nello Skiff femminile.