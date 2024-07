Ultima cena? No! Vi spieghiamo noi cos’era davvero il banchetto dello scandalo all’inaugurazione di Parigi 24

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 28 luglio 2024) A volte bisogna solo aspettare prima di parlare ed emettere giudizi tranchant. Nelle ultime ore ha tenuto banco la polemica relativa alla “sa” cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di2024. Dove l’intera cristianità sarebbe stata presa in giro (parole del premier ungherese Viktor Orban), con una rappresentazione dell’fatta da drag queen. Errore. Thomas Jolly, regista della performance ha spiegato chiaramente di non aver preso come punto di riferimento il quadro di Leonardo. Né di volersi burlare della religione. Il soggetto era assolutamente mitologico e lontano dall’iconografia cristiana. E si tratta per la precisione di Le Festin des dieux di Jan Harmensz van Bijlert, artista del Seicento, come ispirazione di undegli dei sull’Olimpo, in occasione del matrimonio di Teti e Peleo.