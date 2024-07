Tartaruga ferita e in difficoltà salvata a Nazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) LIDO DELLEVenerdì notte Enrico Feggi ed alcuni volontari di DelTa-Rescue sono intervenuti al Lido delle, all’altezza del bagno Galattico, per recuperare unadi mare della specie Caretta caretta. La chiamata era stato stata fatta da un turista verso mezzanotte, dopo aver notato il rettile che muoveva la pinne vicino al bagnasciuga in evidente. La macchina dei soccorsi si è messa subito in azione e dopo poco, anche con alcuni volontari del Circolo Nautico il gruppo di soccorritori è giunto sul posto, notando le profonde ferite al carapace ed alla testa della sfortunatadel peso di circa 30 chili e lunga mezzo metro.