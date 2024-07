Scherma la straziante storia di Nathalie Moellhausen | l’ex-azzura in pedana con un tumore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) La volontà di esserci nonostante tutto, il desiderio di vivere ancora una volta l’emozione olimpica.è la perfetta testimonianza di quanto le Olimpiadi possano contare nella vita di un atleta. Unaemozionante, di grande forza e coraggio quella delazzurra (ora gareggia per il Brasile), che è scesa innonostante sia in cura per unbenigno alla zona del coccige.era ricoverata da cinque giorni in ospedale e domani si sottoporrà all’operazione programmata ormai da molto tempo, da quando nel mese di febbraio ha scoperto di avere un. La brasiliana, però, non si è mai fermata ed in ogni caso ha voluto continuare il suo sogno olimpico, presentandosi regolarmente inieri. La spadista verdeoro ha affrontato la canadese Ruien Xiao e nelle fasi finali del suo assalto si è sentita male.