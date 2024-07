Porto | dove il fiume Douro sussurra storie di vino e navigatori

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) Adagiata sulle rive sinuose delsi erge come un mosaico vivente di storia e modernità. Questa città, seconda per dimensioni ingallo, è un tesoro nascosto che attende di essere scoperto da viaggiatori avventurosi. Le sue strade acciottolate, che si snodano attraverso quartieri pittoreschi, raccontanodi marinai audaci, mercanti astuti e viticoltori appassionati che hanno plasmato il carattere unico di questa metropoli costiera. Un viaggio nel tempo attraverso l’architettura Camminare perè come sfogliare un libro di storia dell’architettura. Gli edifici ricoperti di azulejos, le piastrelle in ceramica dipinte a mano che sono diventate simbolo della città, adornano facciate di ogni epoca.