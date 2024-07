No Tav tensioni in Val di Susa Bombe carta contro gli agenti | manifestanti bloccano l’autostrada

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Ancorain Val di: la marcia No Tav "lo sfruttamento dei territori" e "il genocidio in Palestina" si è trasformata in un assedio ai cantieri della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Dal migliaio di partecipanti alla camminata si sono staccati nugoli di incappucciati che hanno preso di mira, da diversi punti, i fortini presidiati dalle forze dell’ordine nelle località di Chiomonte e San Didero. Hanno lanciato pietre, biglie d’acciaio,e fuochi d’artificio. Due, colpiti agli arti superiori, sono rimasti contusi. Alcuni, dopo avere scavalcato un cancello, hanno fatto irruzione sulA32 del Frejus, che è stata chiusa al traffico daa Bardonecchia. La Digos è al lavoro per identificare i responsabili degli incidenti.