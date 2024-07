Mali i ribelli tuareg esultano | Clamorosa vittoria contro l’esercito regolare e i mercenari Wagner

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 luglio 2024 - Indell’Azawad hanno rivendicato una "" sull'esercitoano Fama e sui suoi alleati russi della compagnia. Un successo arrivato dopo tre giorni di "intensi combattimenti" a Tinzaouatene, nel nord del Paese vicino al confine con l'Algeria. "fatti prigionieri” "Le nostre forze hanno definitivamente annientato sabato queste colonne nemiche. Molto materiale rotabile e armi sono stati sequestrati o danneggiati. I pochi sopravvissuti tra le fila di Fama e delle miliziesono stati fatti prigionieri", si legge in un comunicato firmato dal portavoce dell'alleanza composta da gruppi armati separatisti di componente prevalentemente, Mohamed Elmaouloud Ramadane. More footages and details of the incident in, where the Russianunit has been destroyed, have appeared.