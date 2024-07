LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tre azzurre ai quarti nel fioretto Santarelli in pedana attesa per Vismara e di Veroli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1. Arriva la risposta diche stringe all’angolo l’egiziano e trova la stoccata del pareggio. 0-1. L’egiziano va a segno e piazza la prima stoccata del match. Iniziato l’assalto tra Elsayed e. 15.14 Si prosegue immediatamente con gli ottavi di finale della spada maschile. Questi i primi assalti: VEN LUGO G – HUN ANDRASFI T FRA CANNONE R (5) – KAZ KURBANOV R FRA BOREL Y (3) – JPN MINOBE KITAA – EGY ELSAYED M 15.13 Questo il tabellone delfemminile allineato aidi finale: ITA ERRIGO A (1)– USA SCRUGGS L CAN HARVEY E – ITA FAVARETTO M (4) ITA VOLPI A (3) – GER SAUER A (6) HUN PASZTOR F – USA KIEFER L (2) 15.12 Le tre italiane dominano i rispettivi incontri degli ottavi di finale e si qualificano ai. Appuntamento alle 15.55 circa per seguire la caccia alla semifinale.