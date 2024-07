Lite finita a coltellate Il giovane resta grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Sono ancora gravi ma stabili le condizioni di Rostislav Ricci, il ragazzo di 20 anni residente di Amandola, che venerdì mattina intorno alle 4 è rimasto vittima dell’aggressione di un coetaneo che gli aveva inferto undiciall’addome. Ilsi trova ancora ricoverato all’ospedale di Torrette ad Ancona, dove era stato trasferito in eliambulanza alla prime luci dell’alba di venerdì e dove era stato operato d’urgenza a seguito dei fendenti provocati dal coltello che aveva provocato lesioni interne. Secondo le ultime notizie il ragazzo è ancora in prognosi riservata, ma il quadro clinico è leggermente migliorato. Una storia che ha scosso profondamente tutta la comunità dei Sibillini e non solo Amandola, sia per la violenza con cui si è consumata tutta la vicenda, ma soprattutto perché i protagonisti sono due giovani ventenni del posto.