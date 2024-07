Il mio olio valutato con cento grandi bottiglie di Bordeaux La storia del Frantoio Franci e del suo Evo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 28 luglio 2024) «È a Montenero d'Orcia che nel 1958 è iniziata ladel nostrograzie a mio zio Franco e a mio padre, Fernando, che, dopo aver acquistato lo storico oliveto Villa Magra, ristrutturarono un antico fienile per farne un». Giorgio, titolare delche porta il nome di famiglia, ci racconta che in realtà lui aveva ben altri piani per il suo futuro tanto da aver intrapreso gli studi di Architettura all’Università di Firenze. Dalle latte alla prima etichetta La svolta avvenne quasi per caso, come ci racconta il titolare: «Nell’inverno del 1995 mi dedicai maggiormente alper aiutare mio padre, colpito da una brutta bronchite, e quella fu l’occasione che fece scattare la molla.