Collision 27 07 2024 Everybody dies

(Di domenica 28 luglio 2024) Siamo qui in questa seconda puntata didall’Esports Arena di Arlington e l’energia della location continua a rendere tutto più bello. Questo è in realtà uno show da 3 ore perché dopoavremo Battle of Belts, a cui dedicheremo un articolo a parte nella sezione news. Orange Cassidy vs Johnny TV (3 / 5) Match equilibrato con Cassidy che usa il suo stile unico per frustrare TV. Johnny cerca di sfruttare la distrazione di Taya Valkyrie, ma Cassidy resiste. Dopo aver evitato lo Starship Pain, Cassidy colpisce con l’Orange Punch per la vittoria. Vincitore: Orange Cassidy Dopo il match, TV attacca Cassidy alle spalle, mirando alla gamba. Taya si unisce all’assalto con calci. Willow Nightingale corre sul ring per il salvataggio, mettendo in fuga la coppia heel. BACKSTAGE: Il Bang Bang Gang è furioso.