Atalanta la carica di Marten De Roon | Vogliamo fare cose importanti anche quest’anno

(Di domenica 28 luglio 2024) Bergamo, 28 luglio 2024 –, entusiasmo e tanta voglia. La bandiera dell’De, il gladiatore della mediana, ha fatto il punto del lavoro svolto in queste prime due settimane e mezzo di lavoro dalla squadra nerazzurro, in un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club. “Lo scorso anno abbiamo fatto una stagione meravigliosa evorremmo ripeterci equalcosa di importante. Ma per riuscirci, bisogna subitoil massimo. Avere tante partite da giocare non è un problema: ci siamo meritati di giocarle”, ha spiegato San Martino. Sottolineando l’importanza per l’di giocare nuovamente in Champions “(Tornare in Champions con un gruppo in parte nuovo rispetto al passato è stato grandioso”), soffermandosi poi sulla sempre più vicina finale di Supercoppa Europea a Varsavia il 14 agosto con 6000 tifosi bergamaschi al seguito.