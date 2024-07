Arezzo Ogunseye ma non solo Serve la punta | settimana chiave

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) di Luca Amorosi"Le voci provenienti da? Me le fanno leggere, io mi sto allenando forte, il mio futuro lo vedo qui". A parlare è Mattia Bortolussi. L’attaccante con trascorsi anche nel Sansepolcro, consacratosi tra i migliori marcatori della categoria a Cesena, è intervenuto poche ore fa parlando attraverso i canali tematici del Padova e non poteva usare parole più chiare. Bortolussi era accostato all’nelle ultime settimane, complice l’arrivo di un altro attaccante come Spagnoli in casa biancoscudata. Un innesto che poteva aprire alla cessione che (per adesso) sembra non avere possibilità, ma il mercato è in continuo fermento da qui al 25 agosto (prima di campionato) tutto può accadere. Ad oggi dopo al smentita di Butic che è stato tra l’altro blindato dalla Feralpi, e il Catania fiondatosi con decisione su Gomez restano in piedi altre strade.