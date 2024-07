Ancora tagli sulle linee Atc Passa solo un bus ogni ora | Il caos intervenga il sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) La brutta notizia è arrivata nelle poche righe di un foglio A4 attaccato ad alcune fermate dei bus: ieri per tutta la giornata alcuneurbane hanno subito un drasticoo delle corse scese in alcuni casi a una sola l’ora, pur trattandosi di direttrici sempre molto frequentate. A subire la ’sforbiciata’ sono state la 1 Pegazzano-Bragarina, 5 Via Di Birano-Bragarina, 12 Favaro-Rebocco, 14 Pegazzano-Valdellora e 21 Fabiano Basso-Pieve: nella 1, 12, 14 e 21 si èti a unbus l’ora durante la giornata, nella 5tre corse al mattino,che vanno ad aggiungersi a quelli già fatti nei giorni scorsi alla 3 Felettino-Chiappa, altra linea molto utilizzata.