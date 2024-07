Traffico Roma del 27-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024) Luceverdementre dalla redazione situazioneche al momento non presenta particolari disagi sull’intera rete via la cittadina non molti gli spostamenti nessuna segnalazione prelievo quindi nessun impedimento sul raccordo e consolari proseguono i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa tra viale Castrense l’uscita di Largo Passamonti Verano in direzione dello Stadio Olimpico Inoltre alle 6 di lunedì 29 luglio la chiusura della rampa in ingresso da via Prenestina per immettersi sulla tangenziale a Castel di Leva la polizia locale segna la strada temporaneamente chiusa per incendio tra via Filippo De Filippi e via Ardeatina Inoltre chiusa via della Cecchignola da via di Tor Pagnotta e via di Castel di Leva notizia che interessa il trasporto ferroviario rallentata alla lineaNapoli via Cassino tra Zagarolo e Colle Mattia a causa di un incendio in prossimità dei ...