Roma sorpresa amara per l’ex ambasciatore in pensione | cassaforte svuotata colpo da 80 000 euro

(Di sabato 27 luglio 2024) Un exitaliano è stata vittima di un furto da 80mila. L’allarme è scattato nelle prime ore di ieri mattina, venerdì 26 luglio, quando in una traversa di piazza Bologna a, nell’appartamento del diplomatico sono stati chiamati a intervenire gli uomini delle Volanti della Polizia di Stato, insieme ai colleghi della Polizia scientifica. Sul posto intervenuti anche gli esperti della Polizia Scientifica – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)forzata eQuando la vittima del furto,85enne, ormai in, si è reso conto di quanto era accaduto ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che si sono trovati di fronte a unaforzata e. I ladri hanno portato via: monili, lingotti d’oro, oltre a una pistola legalmente detenuta. Un bottino davvero cospicuo che si aggira sugli 80mila