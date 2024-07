Quando gioca il dream team di basket a Parigi 2024? Calendario programma e orari partite team Usa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Ecco il, ile glidelledelUsa dimaschile alle Olimpiadi di. Parliamo sicuramente della squadra più attesa, tutti gli occhi degli appassionati sono rivolti verso la squadra a stelle e strisce, che si presenta alla rassegna a Cinque Cerchi con un roster da sogno, che vedrà scendere in campo Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant e Jayson Tatum, solo per citarne alcuni. Insomma, sarà spettacolo assicurato per chi seguirà ledegli Stati Uniti, che sono stati inseriti nel Gruppo C della competizione, assieme alla Serbia di Jokic, al Porto Rico che aveva battuto l’Italia nell’ultimo preolimpico, e al Sud Sudan, altra formazione in grado di dare grandissimo spettacolo. Ecco, quindi, ildelledegli Stati Uniti.