Pomeriggio di fuoco Quattro roghi in poche ore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Aria calda, temperature bollenti, rami e vegetazione secca. Un mix perfetto per innescare pericolosi incendi. Come iche, nel giro di pochissime ore, sono divampati nel primodi ieri da una parte all’altra di Rimini, obbligando i vigili deldel comando provinciale (e i colleghi arrivati a dare man forte anche da fuori provincia) ad una giornata di super lavoro. In cenere porzioni di campi e steraglie con piccoli focolai che si sono sparsi rapidamente rendendo particolarmente difficoltoso l’intervento del personale del 115, con i pompieri costretti a saltare da un punto all’altro per circoscrivere le fiamme. Fortunatamente, a fine giornata, non si sono registrati feriti e i danni sono stati tutto sommato contenuti, anche se un vigile delha fatto ricorso alle cure del 118 per via del calore eccessivo a cui è stato sottoposto.