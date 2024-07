Parigi 2024 l’ira dei Vescovi | Deploriamo la derisione del cristianesimo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 27 luglio 2024) (Adnkronos) – Ifrancesi, all’indomani dell’inaugurazione dei Giochi olimpici a, non nascondono la rabbia per alcune scene vissute come dileggio al: “La cerimonia di apertura proposta dal Comitato organizzativo dei Giochi Olimpici purtroppo prevedeva scene die di scherno del, cheprofondamente”, sostengono. Id’Oltralpe fanno riferimento alla parodia dell’Ultima cena di Leonardo in cui il Cristo viene sostituito da una donna obesa, mentre figure queer e trans (anche un bambino) raffigurano i suoi apostoli. ”Ringraziamo gli esponenti delle altre fedi religiose che ci hanno espresso la loro solidarietà”, ha aggiunto l’episcopato francese.