Parigi 2024 | chi è Assunta Scutto la stella azzurra del judo

(Di sabato 27 luglio 2024) Prima giornata di gare ae prima ‘numero 1’ italiana in gara.domina il tabellone dei -48 kg femminile dialle Olimpiadi ed è una delle favorite per la medaglia d’oro. Classe 2002, ‘Susy’ approccia a questa disciplina quasi per gioco, con le prime mosse insieme a suo cugino. Muove i primi passi nella palestra di Pino Maddaloni e cresce nel suo mito, con i racconti dell’oro di Sydney 2000 e la voglia di emularlo. Brucia rapidamente le tappe laureandosi campionessa del mondo junior nel 2021. Il passaggio nella categoria senior non rappresenta per lei un problema, anzi. Sono tre le medaglie mondiali già al suo collo: due bronzi (Tashkent 2022 e Doha 2023) e un argento (Abu Dhabi). A, quindi, il suo obiettivo è il gradino più alto del podio alla sua prima partecipazione olimpica.