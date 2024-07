Palio dei bracieri l’attesa è finita | le 15 contrade si sfidano a Rocca Costanza Orari e programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Pesaro, 27 luglio 2024 –dei, domani si fa sul serio: è il giorno della sfida nel fossato di. Le 15si sfideranno correndo a coppie intorno alla, per poi darsi il cambio man mano che viene completato un giro. Saranno sorteggiate quattro batterie, che a loro volta vedranno sfidarsi quattro, tranne l’ultima che ne avrà solo tre. Per ogni batteria dovranno essere effettuati 4 giri nel fossato della, per un totale di 8 corridori per contrada. L’inizio della gara è previsto per le 18, ma già dalle 14.30 saranno aperti i cancelli per le tifoserie che devono scendere nel fossato. Vari saranno i cortei che partiranno da ogni punto della città: per chi abita nei pressi di, per esempio, le partenze avverranno dai circoli cittadini mentre, per chi abita lontano, il punto di ritrovo è il parcheggio del San Decenzio.