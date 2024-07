Orti comunali e Clara Se ne parla in Consiglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) CENTO Terza integrazione al programma triennale delle opere pubbliche e l’ordine del giorno presentato da Orgoglio Centese sulla gestione delle problematiche con. Sono tra i principali argomenti in discussione nelcomunale di Cento, convocato per mercoledì prossimo, alle 18.30. n prima convocazione per il giorno Mercoledì 31 Luglio 2024, alle ore 18.30. Oltre ai due argomenti, dopo le comunicato del sindaco Edoardo Accorsi, gli altri punti in discussione riguardano: l’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia, "i parcheggi dedicati alle donne in gravidanza e neogenitori; l’approvazione dell’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di Bilancio dell’esercizio 2024; la deliberazione dicomunale sul ’Documento unico di programmazione’ con una nota di aggiornamento con integrazione della sezione operativa 2024/2026’.