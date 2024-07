Non sarà l’estate del Papeete 2

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 luglio 2024 – Chiedo a Matteo Salvini: "Ha intenzione di fare un2?". Risposta: "Mi sembra già bizzarro pensarlo". Una pausa e aggiunge: "Anche perché il centrodestra non è il Movimento 5 Stelle". Giorgia Meloni, da parte sua, monitora con molta attenzione la questione dell’Autonomia, ma non crede che il governo ballerà e che il provvedimentomesso in frigorifero. Anche Tajani è convinto che il governo non risentirà della dialettica interna. Ieri il ministro degli Esteri ha discusso a lungo serenamente di Autonomia col ministro Calderoli dopo il Consiglio dei ministri. Quando gli ho chiesto come pensa di conciliare la gestione unitaria del commercio internazionale (di sua competenza) con l’articolo della legge che lo affida alle regioni risponde: "Se il Veneto vuole fare a Verona un Business Forum, nessuna obiezione.