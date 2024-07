Migliori Sparatutto FPS per Android iPhone e iPad gratis

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di sabato 27 luglio 2024) Sui PC i giochie più divertenti, oltre a quelli di strategia, sono glicon vista in soggettiva. Diversamente, sugli smartphone e sui tablet, dove i comandi sono tutti touchscreen, i giochinon sono stati mai il massimo, almeno fino ad ora. Il problema non è mai stata la grafica, ma il modo di giocare, di muovere il personaggio e di sparare. In questa lista vediamo i 30per cellulari e tablete persulla base delle recensioni e per il mio personale gusto, che sono anchee che dovrebbero funzionare su quasi ogni smartphone Samsung, Xiaomi, Motorola, Oneplus ecc. LEGGI ANCHE:giochi con cecchini e fucili di precisione suFPS 1) Call of Duty: Mobile, gratuito, migliore gioco Battle Royale per, a cui è dedicata una recensione.