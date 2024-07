Mare profumo di mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Moroni Ultimo fine settimana di luglio, temperature roventi e voglia diche si fa sempre più insistente. Torna la playlist del Carlino Estate e il primo pezzo in scaletta è quello pescato dal passato. Dagli anni ‘80, per l’esattezza: condidi Little Tony è subito vacanze all’italiana. Il brano appena uscito, invece, è Storie brevi di Annalisa e Tananai, regina e re dei tormentoni pop: una combo che si è subito piazzata prepotentemente in classifica. E ancora: una canzone tutta nostrana, Il bombarolo di Fabrizio De André, e una dal passaporto straniero, Love Nwantiti di CKay, cantante nigeriano.