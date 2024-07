Fulminacci sabato 27 luglio al Festival Onde Mediterranee 

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 27 luglio 2024)27il(alla sua 28esima edizione, organizzato da Euritmica Associazione Culturale), accoglie nell’Arena del Castello di Gradisca un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza:(inizio ore 21) presenterà, reduce da un tour primaverile da tutto esaurito, il suo ultimo album “Infinito+1”, disco squisitamente pop, in cui il cantautore – noto per le sue due anime, una eccezionalmente sensibile, un’altra impareggiabilmente ironica – ha voluto alzare ancora di più l’asticella, divertendosi nello sperimentare anche a livello sonoro. Sempre distinto nel mondo della canzone d’autore, già nel 2019 con “La Vita Veramente”, acclamato disco d’esordio, vince la Targa Tenco per la categoria Opera Prima, il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol come artista dell’anno.