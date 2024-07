Fermati con coltelli e arnesi da scasso tentano la fuga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Cesenatico, 27 luglio 2024 – Nella serata del 24 luglio tre pattuglie della Polizia Locale hanno fermato in via Cecchini a Cesenatico una Renault Megane con targa francese che in prossimità del Porto Canale ha tentato la. Prontamente raggiunta, gli operatori hanno identificato quattro cittadini di nazionalità bulgara residenti all’estero. La perquisizione ha consentito di rinvenire cinquedaper effrazioni nelle abitazioni provati e due ricetrasmittenti scanner sintonizzate sulle frequenze radio delle forze dell’ordine. I quattro sono stati deferiti all’autorità giudiziaria competente per i reati di porto d’armi abusivi di armi ed oggetti atti ad offendere, detenzione di strumentazione atta a captare o interrompere le conversazioni radio delle forse dell’ordine e possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate.