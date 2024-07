È un investimento a perdere | le dichiarazioni sul possibile acquisto di Lukaku da parte del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilprosegue il proprio lavoro sul mercato, contra gli obiettivi principali. Arrivano leche sanno di critica verso il belga. Ormai è ben risaputo come ilsia sulle tracce di Romelu. L’attaccante è in attesa del, che però deve prima vendere Victor Osimhen per tesserare il belga. Intanto sono arrivate delleproprio suldelsu, che è stato analizzato e criticato., critica suldi: leIlè al lavoro per cedere quanto prima Osimhen, ma nelle trattative si stanno riscontrando numerosi imprevisti. Gli azzurri non hanno trovato alcun club disposto ad accontentare le proprie richieste, e ciò non fa altro che giocare a sfavore del