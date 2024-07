Dai nuovi alberi all’espansione del Parco dei Colli Ruzzini | Sempre più natura in città

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 27 luglio 2024) Bergamo. Il caldo si fa sentire e le temperature roventi mettono a dura prova Bergamo e la gestione del verde. Come si sta muovendo la nuova amministrazione? In che condizioni sono le aree verdi della? A queste domande risponde la nuova assessora all’Ambiente e al Verde Pubblico, Oriana. “L’approccio di questo assessorato vuole esserequello di portare piùin, aumentando così anche le zone d’ombra e la consapevolezza di come esse siano necessarie alla nostra salute, aiutando, anche se in minima parte, a contrastare il cambiamento climatico”. Tra le tante iniziative già intercorse dal Comune, è in corso il censimento arboreo, in grado di categorizzare tutte le infrastrutture verdi del territorio e in grado di far capire al meglio cosa implementare e i vari i rischi da ridurre per prevenire eventuali problematiche.