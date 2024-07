Caso Sinner alla fine Malagò parla | Basta bugie ecco la verità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilcontinua a suscitare reazioni accesevigilia del torneo di tennis, con figure di spicco dello sport italiano che esprimono le loro opinioni. Da Paola Egonu fino a Federica Pellegrini, le voci si levano in meritodecisione del giovane tennista altoatesino di non partecipare alle Olimpiadi a causa di problemi di salute. Federica Pellegrini, che ha recentemente inaugurato Casa Italia, ha voluto condividere il suo punto di vista in meritosituazione. “A parte il problema di salute che spero risolva presto, secondo me c’è un approccio diverso alle Olimpiadi da sport a sport. È logico chedebba prendere delle decisioni sicuramente diverse da quelle di un atleta che può pensare alle Olimpiadi ogni quattro anni.