Calendario basket oggi orari Olimpiadi 2024 | programma partite 27 luglio tv streaming

(Di sabato 27 luglio 2024) Si alza il sipario sul torneo dimaschile alledi Parigisabato 27infatti sono inquattrodella prima giornata della fase a gironi (gruppo A e gruppo B), con il gruppo C dove sono inseriti gli Stati Uniti che scatterà domani domenica 28. Ad aprire la kermesse a Cinque Cerchi per il raggruppamento A alle ore 11:00 l’Australia di Patty Mills, che se la vedrà contro la Spagna guidata in panchina da ‘Don’ Sergio Scariolo – le Furie Rosse cercheranno di salire di nuovo sul podio olimpico a distanza di alcuni anni dopo l’argento di Rio 2016. Intorno all’ora di pranzo, alle 13:30, la Germania di Dennis Schröder campione del Mondo sfida il Giappone per iniziare nel migliore dei modi il percorso a Parigi (gruppo B).