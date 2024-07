Arnautovic piccolo intoppo prima di Inter-Las Palmas | rimandato a casa – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024)è uno degli osservati speciali in chiave mercato, visto che in molti si augurano una sua cessione per poter sbloccare l’arrivo di un altro attaccante. Nel giorno di-Lasc’è da registrare unproblema, che comunica Tuttosport. DI RIENTRO – Markonon giocherà l’amichevole di stasera-Las, ma questo era già previsto nel cronoprogramma del suo rientro. Solo ieri ha finito le vacanze, riaggregandosi in gruppo ad Appiano Gentile dopo gli Europei giocati con l’Austria. Ma il caso ha voluto che ci fosse un minimo slittamento della sua ripresa degli allenamenti, non dovuto né al mercato né a volontà particolari.problema ma di poco conto. No-LasLO STOP – Al ritorno a Milano,ha avuto qualche linea di febbre. Nulla di particolare, ma ieri lo staff medico lo ha dovuto rimandare a