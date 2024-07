A che ora le finali di Berrettini e Musetti oggi | programma 27 luglio dove vederle in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) Matteoe Lorenzo, due uomini per due luoghi, due azzurri per due. L’uno in Austria, a Kitzbühel, l’altro in Croazia, a Umago. In terra austriaca è il francese Hugo Gaston l’avversario, in terra croata lo è l’argentino Francisco Cerundolo. Si tratta di due situazioni totalmente diverse. Il romano arriva da ben 18 set consecutivi vinti sul rosso, un primato assoluto per l’Italia precedentemente detenuto da Francesco Cancellotti, bravissimo interprete della superficie negli Anni ’80, con 16. Il toscano, invece, si è rivisto dopo la semifinale a Wimbledon e subito è stato di particolare effetto. Subito dopo la fine dell’ultimo atto partirà per Parigi (Olimpiadi) con un aereo privato messo a disposizione dall’IMG. Vero è che anche Francisco Cerundolo è nella stessa situazione del carrarino.