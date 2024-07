Wta Washington 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il, le, gli, latv edel WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento della capitale degli Stati Uniti da lunedì 29 a domenica 4 agosto. La bielorussa Aryna Sabalenka guida il seeding, seguita dalla tunisina Ons Jabeur e dalla russa Daria Kasatkina. Nonostante la concomitanza con le Olimpiadi, non mancano le giocatrici di livello, visto che oltre a quelle già citate sono presenti anche Keys, Azarenka, Kalinskaya e Pliskova, per citarne alcuna. Non figurano invece nell’entry list tenniste italiane. ENTRY LIST La diretta televisiva del WTA 500 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttamediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).