Trovato morto in riva al fiume

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) È arto il tragico epilogo per la storia di Colombo Sacripanti, l’83enne di Monte Urano di cui non si avevano avute più tracce dalle prime ore di ieri. L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione in località Tenna, molto vicino all’alveo del. L’uomo era uscito dalla propria casa con indosso solo una canottiera, mutande e calzini facendo immediatamente perdere le sue tracce. L’allarme era subito scattato fin dalle prime ore di ieri con le ricerche, coordinate dalla Prefettura, che hanno subito coinvolto le forze dell’ordine ma anche i vigili del fuoco e la protezione civile. Allarme che è scattato immediato anche in relazione all’età dello scomparsi e soprattutto a causa delle sue condizioni di salute.