The Decameron su Netflix come finisce | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dal 25 luglio 2024 è disponibile suThe. Si tratta della miniserie blackdy di 8 episodi, lontana da Ile di Giovanni Boccaccio. Diretta da Michael Uppendahl, la trama è ambientata nella metà del Trecento e si ispira, anche se lontanamente, alla raccolta di racconti italiani del medioevo letterario italiano. Tutto inizia con il diffondersi della peste bubbonica in Italia. Qui un gruppo di persone nobili si ritira in una villa con i loro servitori, per salvarsi. Ma ecco che questa fuga si trasforma subito in un caos. Dove è stata girata Thesu? Leggi anche: Elite 8,la serie:delLeggi anche: Love of my life serie: trama, cast,, stagione 2 La miniserie diretta da Michael Uppendahl, noto per American Crime Story e Fargo, trasporta lo spettatore nella regione Toscana.