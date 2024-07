Temptation Island 11 Jenny e Tony un mese dopo | ecco se la coppia è tornata insieme o si è lasciata definitivamente

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ieri sera è andato in onda il confronto finale diGuardiano eRenda, lacatanese che ha scelto di partecipare a11. La decisione inizialmente fu presa dalla giovane che,una serie di marachelle del fidanzato, ha così deciso di metterlo alla prova nel villaggio delle tentazioni. Qui, lo stesso, si è abbandonato alla piena libertà in compagnia delle single che hanno messo a dura prova i suoi sentimenti. Questi però alla fine non sono traballati esi è presentato al falò di confronto con la sua donna riempiendola di complimenti e confermandole il suo amore smisurato. Dall’altra parte peròsi è detta molto delusa dagli atteggiamenti del suo uomo che ha reputato troppo libertini e soprattutto troppo infantili.