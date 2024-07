Stage transizione sostenibile delle Pmi | finanziamenti Ue fino a 25mil euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024)al 30 settembre 2024, la Commissionepea ha aperto la quarta call nell’ambito del progetto, dedicato allapiccole e medie imprese. Il progetto, finanziato nell’ambito di Horizonpe, mira a sostenere le PMI nella loroverso modelli di business più sostenibili. Sono finanziate le seguenti attività preparatorie per l’accesso a investimenti privati: elaborazione di un piano di progetto d’investimento, studio di fattibilità, audit tecnologico, analisi di due diligence, raccolta e analisi dei dati per la valutazione dell’impronta di carbonio, adattamento dei processi aziendali, acquisto di consulenze specialistiche. Il programma è aperto a tutte le PMI situate negli Stati membri dell’Unionepea o in paesi associati a Horizonpe, e coinvolge 14 ecosistemi industrialipei.