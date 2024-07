Serie D Civitanovese caccia a un trequartista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sorpresa positiva in casa. Mentre sembravano scorrere i titoli di coda del mercato estivo, ecco invece la notizia che unarriverà al Polisportivo la prossima settimana. Dopo gli ultimi ingaggi in casa rossoblù, il 2003 Duccio Toccafondi e il 1995 Facundo Gabriel Macarof, il club è disposto a realizzare un’altra manovra in entrata, per puntellare definitivamente quella zona del campo alle spalle del centravanti, dove si sono registrate le perdite di Strupsceki, Bagnolo e Becker. Al momento, la rosa rossoblù, tra conferme, new entry e giocatori aggregati dalla Juniores conta 31 componenti, cifra che potrebbe salire a 33 se il giovanissimo Ruggiero Upapa, difensore aggregato dalla Juniores del Cerignola e un nuovo centrocampista offensivo venissero ingaggiati, la dirigenza sarebbe costretta a sfoltire la rosa.