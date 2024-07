Senza credere in Dio non c’è salvezza L’inclusività di Zuppi è una bestemmia

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lettera dell’arcivescovo Viganò alla «Verità»: «Questa Chiesa è inutile. L’accoglienza di cui parla è una grottesca menzogna». Caro Don Matteo, non oso chiamarla eminenza per non appesantire di trionfalismo preconciliare quell’immagine dimessa e modesta che tanto scrupolosamente ella ha creato di sé. Essere eminenti presuppone infatti una posizione di superiorità e di responsabilità, dinanzi a Dio e alla comunità rispetto agli altri, che le si riconoscono gerarchicamente inferiori. Credo quindi di farle cosa gradita rivolgendomi a lei come farei con il mio idraulico o con l’impiegato delle Poste: l’abbigliamento e l’eloquio, più o meno, sono gli stessi.