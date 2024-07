Roma è fatta per Soulè | cifre e dettagli dell’operazione piccolo sconto dalla Juventus?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il selfie pubblicato davanti al Colosseo ieri è stato l’indizio decisivo, oggi la conferma ufficiale, ormai nell’aria da tanto tempo, ma si sa, quando si tratta di mercato, serve sempre l’ok definitivo. Ci siamo: Matiassi appresta a diventare un nuovo calciatore della. Finalmente raggiunto l’accordo con lasulla base di 26 milioni cash e 4 di bonus, 2 dei quali saranno però difficilmente raggiungibili in termini di presenze. In questo senso, laha fatto un’ rispetto ai 30 milioni fissi che erano la base di partenza iniziale. Mantenuta comunque una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore. Matias, argentino di Mar de la Plata, troverà ai connazionali Leandro Paredes e Paulo Dybala. L’ex Frosinone raggiungerà la Capitale fra domenica e lunedì per le visite mediche, poi firmerà un contratto di 5 anni.