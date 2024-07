Presunta corruzione in Liguria il governatore Toti si dimette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 luglio 2024) Genova, 26 luglio 2024 – “Dopo tre mesi dall’inizio dei miei arresti domiciliari e la conseguente sospensione dall’ incarico che gli elettori mi hanno affidato per ben due volte, ho deciso sia giunto il momento di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da presidente della Giunta regionale della”. Inizia così la lettera che l’exligure, ai domiciliari perdallo scorso 7 maggio, ha inviato ai vertici regionali dopo sue dimissioni. Giovanniagli arresti domiciliari: è accusato di“Oggi sento come necessario che i cittadini tornino ad esprimersi per ridare alla politica, al più presto, quella forza, quella autorevolezza, quello slancio, indispensabili ad affrontare le moltissime sfide che la Regione ha di fronte per continuare nel percorso di modernizzazione e crescita economica” aggiunge. “Lascio una Regione in ordine.