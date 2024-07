Prato unita davanti al ministro Urso | Ecco le regole per il Made in Italy

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le eccellenze si difendono con le unghie e con i denti, facendo squadra per arrivare ad un obiettivo comune.ha poco da imparare in fatto di battaglie e risultati da portare a casa: ne sono un esempio i 10 milioni giunti di recente nel distretto tessile come misura per agevolare la ripresa, ma soprattutto sostenere quella che a tutti gli effetti è un’eccellenza italiana. Come il Parmigiano, la mozzarella di bufala, le vetrerie di Murano, allo stesso tempo e nella stessa misura i capi tessili prodotti nel quadrato di terra stretto nei Macrolotti vanno difesi con le unghie e con i denti, appunto. Il tessile sta vivendo di nuovo un momento di stallo, non è un caso che molte filature cardate abbiano scelto di fare lavori di manutenzione tra giugno e luglio. Non accadeva da anni che i macchinari fossero fermi già prima della pausa estiva.