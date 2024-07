Operatrice del 118 guida i genitori in manovre di rianimazione | salvato un bimbo in piscina

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 26 luglio 2024) Salvare una vita può essere una questione di secondi.Lo scorso 22 luglio, un episodio drammatico ha visto protagonisti i soccorritori del 118 e un bambino in difficoltà. Nella serata di quel giorno, alla Centrale operativa del 118 di Arezzo, Asl Toscana sud est, è giunta una chiamata urgente: unera stato trovato privo di sensi in. L’al telefono ha agito prontamente, fornendo aile istruzioni per ledipre-arrivo, fondamentali in questi casi. “È essenziale intervenire rapidamente”, ha spiegato l’. Ha istruito i familiari su come controllare la respirazione del bambino, posizionarlo correttamente e iniziare le compressioni toraciche. Il tuttoto a distanza, con precisione e calma, mentre contava il ritmo delle compressioni.