Nasser la nazionalizzazione del Canale di Suez e quel socialismo arabo terza via

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug – Il, praticamente in tutte le sue versioni più note (le più recenti nella Libia di Mu’ammar Gheddafi o nella Siria di Hafiz Assad e del figlio Bashar- che possiamo riassumere nell’epoca del Ba’th -e andando più indietro nell’Egitto di Gamal), sono alcune tra le visioni socio-economiche e umane più vicine ala del fascismo italiano che il secolo scorso (e per ciò che resta, anche l’attuale) abbia testimoniato. Questo per due motivi: l’approccio da “via” che contempla sì il forte interventismo statale ma che allo stesso modo non mette in discussione la proprietà privata, poi l’idea inter-classista fortemente impressa nelle menti di molti dei protagonisti dil’epoca. La sintesi è questa: non c’è tempo per i conflitti di classe ma piuttosto per la eguale rappresentazione di tutte nella vita della comunità.