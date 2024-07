Napoli per Brescianini si aspetta solo il tweet

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilnon si ferma sul mercato ed è pronto ad annunciare il quarto acquisto dopo gli arrivi di Marin, Spinazzola e Buongiorno. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha trovato l’accordo per portare Marconel club partenopeo.Caratteristiche di MarcoMarco, un centrocampista centrale di 24 anni e 188 centimetri d’altezza, arriva dal Frosinone e sarà allenato da Antonio Conte. Il giocatore, noto per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diversi ruoli nella mediana, ha raggiunto un’intesa con il, che verserà circa 12 milioni di euro nelle casse del Frosinone per il suo cartellino. Durante la scorsa stagione,ha registrato performance notevoli con quattro gol e due assist, sebbene il Frosinone non sia riuscito a evitare la retrocessione all’ultima giornata.